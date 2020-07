Esplosione su nave della Marina USA a San Diego: 21 feriti, le immagini dall’alto [FOTO e VIDEO]

Esplosione e incendio su una nave della Marina nella base di San Diego, in California: sono 21 le persone rimaste ferite.

La Marina ha confermato che si tratta di 17 marinai e 4 civili.

I marinai hanno riportato “ferite lievi“.

L’incidente si è verificato sulla USS Bonhomme Richard, a bordo 160 persone.

Non sono ancora chiare le cause.