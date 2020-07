Estate, Uecoop: con ondata di caldo 4,4 milioni di anziani a rischio

“I drastici sbalzi di temperatura fra l’aria torrida all’aperto e quella più fredda dei locali climatizzati mettono a rischio la salute di oltre 4,4 milioni di italiani over 80“: è quanto emerge da una analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati Istat in riferimento “all’ultima ondata di caldo africano con temperature fino a 40 gradi e allerta rossa in diverse città della Penisola, da Roma a Bologna, da Torino a Firenze, da Campobasso a Pescara, da Rieti a Frosinone, da Bolzano a Perugia. Ad avere i problemi maggiori sono i grandi anziani fra i più esposti ai colpi di calore visto che – sottolinea Uecoop – hanno un sistema di termoregolazione meno efficiente, manifestano con maggiore facilità i sintomi dell’ipertermia e hanno una più alta vulnerabilità alle malattie respiratorie. Senza dimenticare che in genere gli anziani – evidenzia Uecoop – hanno una minore percezione del bisogno di bere per idratarsi soprattutto con le alte temperature estive. Nei grandi centri urbani l’incremento del rischio malori raggiunge il 50% per i soggetti con più di 85 anni e per vedovi, separati e divorziati” spiega Uecoop sulla base di uno studio del Dipartimento della Protezione Civile per la prevenzione ondate di calore. “Negli ultimi anni gli shock termici fra abitazioni e ambienti esterni sono stati accentuati dai cambiamenti climatici che – conclude Uecoop – hanno portato a modificare le modalità di assistenza da parte delle cooperative e degli operatori specializzati con una maggiore attenzione ai comportamenti e agli stili di vita dei pazienti rispetto a alimentazione, abitazioni e stanze da letto, uso dei condizionatori e precauzioni sulle passeggiate all’aperto.”

LE DIECI REGOLE ANTI CALDO

1 Evitare di uscire di casa nelle ore più calde 2 Vestire con abiti leggeri non aderenti preferibilmente di fibre naturali 3 Aprire le finestre solo al mattino presto o la sera 4 Evitare di restare sotto il soffio diretto dei condizionatori 5 Impostare il condizionatore ad un massimo di 7 gradi di differenza con l’esterno 6 Fare bagni e docce con acqua tiepida e bagnarsi viso e braccia con acqua fresca 7 Salire sull’auto solo dopo aver aperto finestrini e portiere per far arieggiare l’abitacolo 8 Evitare l’eccesso di sale nei cibi 9 Bere frequentemente acqua ma anche succhi e centrifugati 10 Consumare pasti leggeri, frutta e verdura

Fonte: Elaborazione Uecoop