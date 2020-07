Decide di fare il bagno nonostante il mare agitato: turista muore affogato nel Ravennate

Aveva deciso di fare il bagno insieme agli amici, ma le condizioni del mare si sono rivelate fatali. Una persona e’ morta affogata oggi pomeriggio a Lido di Dante, nel Ravennate, nel tratto di mare antistante la spiaggia libera a sud. Dalle prime informazioni si tratterebbe di uno straniero. Era in compagnia di altri 3 amici, ma tutti sono stati sopraffatti dal mare agitato. Tre sono stati salvati mentre per il quarto non c’e’ stato nulla da fare: il suo corpo e’ stato recuperato senza vita. Sul posto i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco con l’ausilio di un elicottero.

La costa adriatica è sferzata da forti venti che hanno determinato mareggiate sulle regioni esposte.