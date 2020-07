Un faro sugli esperimenti italiani condotti durante la missione Beyond di Luca Parmitano: “Mattoncini nella costruzione del futuro”

L’Agenzia Spaziale Italiana e l’Agenzia Spaziale Europea accendono un faro sugli esperimenti italiani condotti durante la missione Beyond condotta dall’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano.

Ad un anno dalla partenza, le due agenzie spaziali hanno organizzato un collegamento da Houston con l’astronauta ed i responsabili, presenti in ASI, per fare il punto sugli esperimenti italiani realizzati durante la sua missione.

“Ogni attività svolta nello spazio è un mattoncino nella costruzione del nostro futuro,” ha affermato il presidente dell’ASI Giorgio Saccoccia, aprendo il collegamento con l’astronauta. “Sono molto orgoglioso del lavoro che ha svolto Luca“.