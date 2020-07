Fase 3: 29 luglio Cdm su scostamento da 20 mld, slitta ad agosto ‘manovrina’

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, si va verso un Consiglio dei ministri a fine luglio -il 29 per l’esattezza- per votare il nuovo scostamento di bilancio di 20 miliardi. Le misure per liberare le nuove risorse verranno raccolte in un dl, la cosiddetta ‘manovrina’ di luglio, che però sarà varata solo ad agosto: la speranza è di dare il disco verde già nella prima settimana del mese, l’auspicio è di non allungare oltre.

I miliardi, dunque, saranno venti: un nuovo step dopo i 25 mld di marzo e i 55 di maggio. Per un totale, numeri alla mano, di ben 100 miliardi di euro. Ma nel governo si respira nervosismo per questo procedere ‘step by step’. Nel mirino, soprattutto del M5S e di Iv ma anche di una fronda del Pd, l’andare avanti “a singhiozzo” del responsabile del Mef, Roberto Gualtieri. “Era chiaro che ci sarebbe stato bisogno di un impiego di risorse importanti, glielo abbiamo fatto presente in tanti ma niente da fare…”, la voce che rimbalza tra diversi membri di governo raccolta dall’Adnkronos.