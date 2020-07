Fase 3: arcivescovo Palermo, ‘pandemia ha fatto emergere divisione tra ricchi e poveri’

Palermo, 14 lug. (Adnkronos) – “La pandemia, in una maniera bruciante, ci ha messi di fronte alla grande questione della divisione tra ricchi e poveri, tra Sud e Nord, tra pochi privilegiati e miliardi di sventurati. Il virus ci ha detto che non si può continuare così. Che un mondo così drammaticamente diviso è un mondo destinato a distruggersi”. Così l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice durante l’omelia in onore di Santa Rosalia. “Quanta gente è morta o sta morendo, in tante parti del pianeta, perché non ha assistenza sanitaria, perché non ha i servizi essenziali, perché non può essere curata. Lo sapevamo già da prima, ma ora la pandemia ce lo ha gridato in faccia, che la disuguaglianza è la rovina della nostra storia, che l’ingiustizia non è sopportabile e che tutto questo e’ il frutto di scelte politiche, e’ frutto del modo sciagurato in cui abbiamo organizzato il mondo”, dice.