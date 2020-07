Fase 3: Casellati, ‘ripartire da cultura, ponte fra popoli e volano turismo’

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – ‘Il vedere questo luogo archeologico deserto, uno dei più visitati al mondo, è un grande dispiacere. Ripartire dalla cultura significa rinascere per il nostro Paese. La cultura come ponte tra i popoli e straordinario volano per il turismo. Con la cultura si mangia, è il nostro petrolio”. Così il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in visita al Parco archeologico del Colosseo. Casellati dall’Arco di Tito ha raggiunto la Curia Iulia per una dichiarazione alla stampa.