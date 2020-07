Fase 3: Conte, ‘proposte condivise con centrodestra? Non sono indovino’

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “L’incontro col centrodestra? Se le proposte verranno condivise lo valuteremo alla fine, non sono un indovino. Che ci siano delle proposte” sul tavolo dell’incontro, “certo che ci sono, in realtà” alle forze di opposizione “ho già anticipato i contenuti del piano di rilancio”, risultato “degli incontri a Villa Pamphili”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti a margine del test sul Mose a Venezia.

“Adesso – prosegue il premier sul punto – completerò il passaggio con loro. Nel frattempo voglio anticipare che dagli ospiti” degli Stati generali “è arrivata una mole interessante di osservazioni, anche critiche. Ora stiamo rivedendo, vediamo se le opposizioni sono già in condizioni di dare un contributo o si preserveranno di farle pervenire. Per il governo contano le idee, il bene comune e l’interesse dei cittadini, se poi arrivano dalle opposizioni ben vengano”.