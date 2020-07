Fase 3: Fondo di Garanzia Pmi, esteso l’intervento a imprese agricole

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – A partire dal prossimo 20 luglio, l’intervento del Fondo di garanzia per le Pmi è esteso anche alle imprese che svolgono attività economiche nel settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca. Saranno così eliminate le limitazioni fino a oggi previste per questo settore dalla normativa ordinaria. Dal 20 luglio, si legge in una nota di Mediocredito Centrale, sarà dunque possibile trasmettere al Gestore sia richieste di ammissione alla garanzia diretta, che richieste di ammissione alla in riassicurazione/controgaranzia.

In questa prima fase, si sottolinea, si potranno presentare soltanto domande ai sensi delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19.