Fase 3: Gualtieri, ‘impegnati in rilancio capacità di crescita Italia affrontando nodi strutturali’

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – “Siamo impegnati ad affrontare l’impatto immediato della crisi” legata all’emergenza coronavirus ma anche “nel rilanciare la capacità di crescita del paese affrontando i nodi strutturali che da tempo fanno crescere il paese sotto la sua potenzialità”. Ad affermarlo è il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri nel corso del convegno dell’evento digitale per l’inizio della Presidenza tedesca del Consiglio dell’Unione europea organizzato dall’Ambasciata tedesca in Italia. Il ministro ribadisce che il Pnr, il Piano nazionale di Riforme “è imminente” e che “a settembre sarà presentato il Recovery plan italiano insieme alla Nadef”.

Il piano nazionale di rilancio dell’Italia, spiega Gualtieri, “sarà orientato sugli assi indicati dell’innovazione, della sostenibilità e della coesione”. L’Italia, aggiunge, “crede fortemente in questa opportunità di trasformare questa crisi, che è stata drammatica, in un impegno davvero inedito”.