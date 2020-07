Fase 3: ‘Idea-Cambiamo’, sì a scostamento solo con condivisione’

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “Non voteremo un ulteriore scostamento di bilancio senza la condivisione delle finalità”. Lo affermano i senatori di ‘Idea e Cambiamo’ Massimo Berutti, Gaetano Quagliariello e Paolo Romani.

“Abbiamo votato due scostamenti in piena emergenza prima di conoscere le reali intenzioni di utilizzo di quei fondi da parte dell’esecutivo solo e soltanto -ricordano- per l’urgenza d’intervenire a sostegno di famiglie ed imprese. Purtroppo sappiamo bene poi come ritardi ed errori accumulati abbiano ridotto l’efficacia dell’immissione di quelle risorse nel sistema economico. Oggi c’è tutta la possibilità di coinvolgere il Parlamento, e dunque le opposizioni, in quelle che sono scelte di politica economica fondamentali anche per il prossimo futuro del Paese”.

“Dobbiamo agevolare subito il mondo delle imprese con meccanismi automatici di sgravio fiscale di ogni investimento e rilanciare i consumi alleggerendo i cittadini tutti dal peso insopportabile della tassazione”, concludono Berruti, Quagliariello e Romani.