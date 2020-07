Fase 3: M5s, ‘500 mila euro a Comuni Calatino per adeguare scuole a norme anti Covid’/Rpt

Palermo, 14 lug. (Adnkronos) – “Quasi **500 mila euro** ai comuni del Calatino per garantire il rientro in sicurezza a scuola alla ripresa delle lezioni, adeguando i plessi alle norme anti-Covid”. Ad annunciarlo è Gianluca Rizzo, deputato del M5S alla Camera, spiegando che “in queste ore il ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’elenco delle risorse a disposizione delle Province e dei Comuni, provenienti dai Fondi europei strutturali di programmazione 2014-2020, per l’adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza Covid-19”.

“Si tratta di risorse importanti – prosegue Rizzo – per la nostra scuola che nei prossimi mesi sarà impegnata nel delicatissimo compito di garantire una ripresa delle attività didattiche in presenza ed in sicurezza dopo le chiusure dello scorso marzo. Una fase di rientro nelle aule, molto attesa da genitori, corpo docente e non docente e più che altro da studenti. Anche il nostro territorio – precisa il parlamentare – potrà giovare di questi finanziamenti che potranno essere utilizzati da subito. Ciascun ente riceverà direttamente sulla piattaforma Sif la nota di autorizzazione al progetto, contenente indicazione specifica sull’attuazione e gestione dell’iniziativa”.

Questa la ripartizione nel dettaglio: Caltagirone (160.000 euro), Grammichele (70.000 euro), Mazzarrone (28.000 euro), Militello Val di Catania (28.000 euro), Mineo (15.000 euro), Mirabella Imbaccari (15.000 euro), Raddusa (15.000 euro), Ramacca (40.000 euro), San Cono (6.000 euro), Scordia (90.000 euro), Vizzini (28.000 euro).