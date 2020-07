Festa del Sacrificio, l’Aidaa: “Iniziata la grande mattanza dei capretti uccisi e sgozzati”

“Inizia questa sera all’imbrunire la festa del sacrificio, una delle più importanti feste del mondo islamico che ha come caratteristica il sacrificio degli animali, che vengono spesso uccisi in maniera illegale e sgozzati senza alcun rispetto delle normative sulla macellazione rituale islamica. – scrive Aidaa in una nota – Tra oggi e domani saranno almeno 30 milioni gli animali uccisi nel mondo, mentre in Italia si calcola che saranno circa mezzo milione gli animali sgozzati e lasciati morire dissanguati, tra questi almeno un terzo saranno uccisi fuori dai macelli autorizzati con le sofferenze che possiamo immaginare. In Italia i musulmani sono circa 3 milioni e di questi un milione risiede in Lombardia dove si calcola che saranno almeno 100.000 gli animali uccisi in occasione di questa ricorrenza.” AIDAA ha chiesto controlli serrati almeno per evitare la macellazione clandestina ed evitare gli assembramenti nella giornata di domani.