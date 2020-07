Palermo, 15 lug. (Adnkronos) – ‘Esprimo la mia personale solidarietà e quella dell’Assemblea regionale siciliana, al senatore Renato Schifani per le minacce ricevute contenute in una lettera. Il senatore Schifani è un’icona delle istituzioni, cosa che, evidentemente non piace a qualcuno. Auspico che gli inquirenti possano al più presto risalire all’autore della lettera minatoria”. Lo scrive in una nota il Presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè.