Film porno proiettato sul maxischermo di Piazza Maggiore: giovane denunciato, parte raccolta per pagare la multa [VIDEO]

Non è che ci voglia molto: sono stati sufficienti un computer e un videoproiettore e in piena notte ha trasmesso le immagini di un film porno sul maxischermo di Piazza Maggiore, a Bologna, dove è attualmente in corso la tradizionale rassegna estiva ‘Sotto le stelle del cinema‘. La bravata, alla quale hanno assistito una decina di amici, è costata una denuncia dai Carabinieri a un ragazzo di 24 anni, accusato di atti contrari alla pubblica decenza. I militari sono intervenuti verso le due della scorsa notte, dopo che un’anziana bolognese in evidente stato di agitazione aveva fermato una pattuglia e ha raccontato di essere fuggita da Piazza Maggiore perché sul maxi schermo stavano proiettando un film pornografico. Increduli alla notizia, i militari si sono diretti velocemente nella vicina piazza e quando sono arrivati, hanno potuto verificare l’attendibilità dell’informazione, notando che qualcuno stava effettivamente proiettando un film a luci rosse sul maxi schermo. La proiezione è stata immediatamente interrotta dai carabinieri che hanno sorpreso il responsabile, un 24enne italiano, in compagnia di una decina di amici, seduti in fondo alla fila di sedie e impegnati nella visione del film hard che il ragazzo stava proiettando col suo pc portatile tramite un videoproiettore privato. Il giovane, che ha ammesso le sue responsabilità, dovrà rispondere ai sensi dell’Art. 68 del Tulps e dell’Art. 726 del Codice penale, atti contrari alla pubblica decenza.

Intanto è partita una raccolta fondi online per pagare la multa fatta al giovane. L’autore della campagna online è lo stesso 24enne bolognese, che si presenta nel testo della raccolta fondi come “studente e Goliarda bolognese che ha pensato di illuminare la notte della sua città con un bel film a luci rosse, da godermi con gli amici in una notte d’estate“, e spiega che “per un giochetto del genere devo pagare circa 5.000 euro (se va bene) di multa”. Così chiede “a tutti i simpatizzanti di un gesto del genere un contributo, per salvare una carriera universitaria e per difendere la libertà di espressione“. Al momento, la raccolta fondi, ha già superato i 1000 euro. Ecco il video girato probabilmente dagli amici del giovane ‘goliarda bolognese‘: