Fisco: Proietti (Uil), ‘bene incentivare uso moneta elettronica’

Roma, 16 lug. (Adnkronos) – ” Gli indirizzi del Mef nella lotta all’evasione fiscale sono un passo nella direzione giusta, bene incentivare all’uso della moneta elettronica, cosi come l’auspicato rafforzamento delle pene per i grandi evasori. Per la Uil occorre, però, imprimere maggiore determinazione nel contrasto all’evasione attraverso l’istituzione di un’authority, il potenziamento del contrasto d’interessi e la creazione di meccanismi di ritenuta alla fonte anche per il lavoro autonomo”. Ad affermarlo in una nota è il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti.

“Importante la revisione della struttura organizzativa dell’amministrazione fiscale, ma è necessario procedere a nuove assunzioni e, al contempo, valorizzare le grandi professionalità già esistenti all’interno dell’Agenzia delle entrate”, conclude.