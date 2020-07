Fondo Italiano: portafoglio aziende resiliente a crisi Covid (2)

(Adnkronos) – Per quanto concerne l’attività di fondo di fondi, tutti i veicoli gestiti da FII SGR mostrano una buona capacità di affrontare la crisi in atto.

Il fondo di fondi di private equity con una dimensione complessiva pari a circa 390 milioni di euro, presenta un portafoglio di 16 fondi di private equity, che hanno a loro volta finalizzato 114 operazioni in 106 società. A causa della crisi riconducibile alla pandemia di covid il valore complessivo del portafoglio al 30 giugno 2020 è in calo del 6% rispetto a quello del 31 dicembre 2019.

Per quanto riguarda il Fondo di Fondi di Private Debt, con una dimensione complessiva pari a 400 milioni di euro, l’intero ammontare del fondo risulta, oggi, allocato in 11 veicoli di private debt, che hanno finalizzato complessivamente 174 operazioni in 129 società.