Formaggio con Escherichia Coli: il Ministero della Salute dispone il ritiro [INFO e DETTAGLI]

Nuovo richiamo alimentare a opera del Ministero della Salute: il provvedimento riguarda un lotto di formaggella del luinese Dop a latte crudo di capra dell’Azienda Agricola Il Vallone per la possibile presenza di Escherichia coli STEC produttore di Shigatossina.

Il prodotto interessato appartiene al lotto 18E con le date di scadenza del 04/08/2020. Il formaggio è stato venduto preincartato a peso variabile nei reparti gastronomia e formaggi dei negozi tra il 13/07/2020 e il 28/07/2020. La formaggella del luinese richiamata è stata prodotta per l’Azienda Agricola Il Vallone di Crivelli Mattia da Peloso Paride, nello stabilimento di via S. Pietro 12, a Rancio Valcuvia, in provincia di Varese.

Chiunque abbia acquistato il prodotto in questione è invitato a non consumarlo ma a restituirlo al punto vendita d’acquisto.