Un forte nubifragio si sta abbattendo dall’alba a Milano.

Numerose le chiamate ai vigili del fuoco per sottopassi allagati e altri danni e disagi, in particolare nella zona Nord, a Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo.

Sotto monitoraggio i fiumi Lambro e Seveso: l’assessore Marco Granelli segnalava alle ore 07:10 una “onda di piena in arrivo a Milano. Molto vicini a esondazione. Squadre in strada.”

A causa del violento nubifragio il Seveso è infatti in seguito esondato, determinando problemi di circolazione nella zona nordest, nella zona di viale Zara, Niguarda e viale Sarca. Diversi gli allagamenti registrati anche in altre parti della città.

La circolazione dei treni è bloccata tra le stazioni di Milano Bovisa e Cadorna a causa di danni creati dal maltempo all’infrastruttura all’altezza di Milano Domodossola: in corso l’intervento dei tecnici di Ferrovienord.

Il maltempo ha colpito anche Bergamo, dove ha provocato allagamenti all’esterno dell’aeroporto di Orio al Serio e danni alla copertura e determinando una serie di infiltrazioni all’interno del terminal. Le squadre di emergenza di Sacbo, la società che gestisce lo scalo si sono messe subito al lavoro consentendo di proseguire il normale svolgimento dei voli in condizioni di sicurezza.

L’aeroporto, così come le aree di parcheggio, restano accessibili, e le operazioni di volo e tutti i servizi ai passeggeri si svolgono regolarmente.

Vento, pioggia e grandine hanno colpito un po’ tutta la provincia. In particolare nel capoluogo le strade del quartiere di Colognola si sono completamente allagate. Buona parte dei sottopassi di Bergamo sono diventati inaccessibili.

Il maltempo ha fatto cadere alberi e rami su alcune linee ferroviarie: risultano interrotte le linee fra Soresina e Castelleone in provincia di Cremona, e fra Brescia e Olmeneta (Cremona).

