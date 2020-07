Forte maltempo in Lombardia: nubifragio si abbatte su Milano, esondato il Seveso [FOTO]

Un forte nubifragio si sta abbattendo dall’alba a Milano.

Numerose le chiamate ai vigili del fuoco per sottopassi allagati e altri danni e disagi, in particolare nella zona Nord, a Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo.

Sotto monitoraggio i fiumi Lambro e Seveso: l’assessore Marco Granelli segnalava alle ore 07:10 una “onda di piena in arrivo a Milano. Molto vicini a esondazione. Squadre in strada.”

A causa del violento nubifragio il Seveso è infatti in seguito esondato, determinando problemi di circolazione nella zona nordest, nella zona di viale Zara, Niguarda e viale Sarca. Diversi gli allagamenti registrati anche in altre parti della città.

