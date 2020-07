Una forte scossa di terremoto è stata registrata in Indonesia: l’evento magnitudo 6.6 (dati USGS) è stato registrato alle 22:54 UTC, con epicentro a 93 km nord da Batang, ad una profondità di 528 km.

Non è stata emessa l’allerta tsunami.

L’Indonesia viene spesso colpita da terremoti in quanto si trova in una zona nota come “Cintura di fuoco del Pacifico”.