Frana sul versante italiano del Cervino: si alza nuvola di polvere visibile da Cervinia

Una frana si è staccata ieri pomeriggio sul versante italiano del Cervino.

La caduta di massi lungo la parete sud ha generato una nuvola di polvere che ha attirato l’attenzione di numerose persone, in particolare a Cervinia.

Le guide del Cervino hanno confermato che la frana non ha interessato la via normale italiana di salita alla vetta.

Il distacco, forse legato alle alte temperature, non ha riguardato zone abitate o altre vie di arrampicata.