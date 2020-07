Fulmine colpisce albergo e scatena un incendio: ospiti evacuati in Val Venosta [FOTO]

Durante un forte temporale, un fulmine ha colpito il tetto di un albergo che ha preso fuoco a Rablà in Val Venosta questa notte. Sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare per motivi di sicurezza 39 ospiti dell’albergo (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Solo una persona è rimasta lievemente ferita ed è stata medicata sul posto dagli infermieri della Croce bianca. I turisti sono stati accompagnati nella sala da pranzo dell’albergo. Sono intervenuti non solo i vigili del fuoco di Rablà, ma anche quelli dei paesi limitrofi ed i carabinieri.