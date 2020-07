Spettacolari fulmini colpiscono la Statua della Libertà e il One World Trade Center: i simboli di New York nel mirino del maltempo [FOTO e VIDEO]

La Statua della Libertà è il simbolo indiscusso della città di New York dal 1886, il One World Trade Center è invece l’edificio più alto degli Stati Uniti (alto 1776 piedi, come l’anno della dichiarazione di indipendenza degli USA). Entrambi queste strutture della Grande Mela nelle scorse ore sono state colpite dai fulmini, fornendo immagini straordinarie.

Incredibili le immagini del video che trovate in fondo all’articolo: un fulmine colpisce ripetutamente la base della Statua della Libertà, creando un effetto di luce spettacolare e spaventoso allo stesso tempo.

Non sono da meno le immagini della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo: un fulmine colpisce il One World Trade Center. Il grattacielo è stato nel mirino dei recenti temporali che hanno colpito Manhattan e che i residenti hanno definito “pazzeschi e intensi”. Nella gallery, anche un’immagine scattata dallo stesso fotografo all’inizio di luglio, quando l’edificio è stato “circondato” dai fulmini.