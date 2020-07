L’incredibile gaffe dell’ex ministro dell’istruzione Fedeli e la foto virale: l’Afghanistan non ha sbocchi sul mare [FOTO]

“Un’immagine di straordinaria forza sul significato del valore dello studio – ha scritto in un tweet l’ex ministro dell’istruzione Valeria Fedeli -: decine di giovani donne afgane che in perfetto distanziamento e nel rispetto delle norme anti-covid sostengono l’esame di ammissione all’università in spiaggia. La dimostrazione che volere è potere!”. Peccato però che l’Afghanistan non abbia sbocchi sul mare, e dunque nemmeno spiagge. Ma l’errore non è stato solo della Fedeli: a riportarla sono state testate giornalistiche e altri personaggi. L’ex ministro si è difesa precisando che “se avessi creduto che in Afghanistan c’è il mare avrei scritto che le donne afgane erano al mare-. Ho scritto in spiaggia perché quello è un campo ribattezzato, appunto, la “spiaggia degli esami”“. Potrebbe essere un tentativo di salvarsi in corner, un tipico arrampicamento sugli specchi, ma quel che è certo è che in molti hanno riportato le sue stesse parole. La foto diventata virale sul web – visibile nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo – sono state scattate nella provincia rurale del Daykundi, un’area interna dell’Afghanistan.