Germania: auto piomba all’improvviso sulla folla a Berlino, almeno sette feriti

Sono almeno sette le persone rimaste ferite anche gravemente a Berlino dopo che un’auto è piombata all’improvviso su una folla di persone. L’incidente, secondo quanto riporta l’emittente “Deutsche Welle“, è avvenuto questa mattina vicino alla stazione della metropolitana Zoo Bahnhof, nel quartiere di Charlottenburg. I vigili del fuoco di Berlino hanno dichiarato su Twitter che alcuni pedoni sono stati feriti gravemente e che un elicottero di salvataggio è all’opera per coordinare i soccorsi. In base a quanto riferito dalla polizia di Berlino, il conducente del veicolo si trova già sotto custodia e attualmente sono in corso le indagini per stabilire i motivi dell’accaduto. Al momento non si sono elementi per capire se dietro al gesto ci siano motivazioni politiche o terroristiche.