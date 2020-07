“Attenta a quel nodulo sul collo”: giornalista tv salvata da una spettatrice

“Devo condividere con voi qualche notizia personale. E’ venuto fuori che ho un cancro. E sono debitrice a uno dei nostri meravigliosi spettatori per averlo portato alla mia attenzione“: una storia eccezionale quella della giornalista Victoria Price, della tv Wfla, in Florida, che ha pubblicato un post sul suo profilo Twitter, spiegando che una sua telespettatrice, avendo notato un nodulo sospetto sul suo collo, le ha inviato una mail per invitarla a effettuare un controllo.

La spettatrice ha suggerito alla giornalista di fare un esame alla tiroide, un consiglio derivante da esperienza personale.

La mail potrebbe aver salvato la vita della giovane reporter: lunedì prossimo si sottoporrà a un intervento per la rimozione di un tumore “che si stava diffondendo” oltre alla tiroide, a un paio di linfonodi.

A bit of ~personal news~ to share.

Turns out, I have cancer. And I owe it to one of our wonderful @WFLA viewers for bringing it to my attention.

I’ll be off work for a bit after tomorrow, but I’ll see y’all soon 🥰 pic.twitter.com/UMsoj2SjtM

— victoria price (@WFLAVictoria) July 23, 2020