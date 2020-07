Giustizia: Costa, da governo legge salva correnti per conservare status quo

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Questa settimana si rischia un uno-due devastante per la giustizia, in nome della conservazione allo stato puro. La maggioranza infatti da un lato presenterà la legge ‘salva-correnti’ del Csm, dall’altro si appresta ad affossare la proposta sulla ‘separazione delle carriere’. Hanno deciso di salvare lo status quo sulla giustizia, sul Csm, sull’ordinamento giudiziario”. Lo afferma, in una nota, Enrico Costa, deputato di Forza Italia e responsabile Giustizia del movimento azzurro.

“Di fronte ad un’occasione irripetibile di votare a stragrande maggioranza il sorteggio per il Csm, il governo gialloverde si chiude a riccio e presenta un sistema elettorale su cui le correnti metteranno agevolmente il cappello; e non contento punta a sopprimere nella culla la proposta sulla separazione delle carriere, iniziativa popolare di migliaia di cittadini la cui voce verrà silenziata per continuare a consentire la promiscuità tra giudici e pubblici ministeri. Non prendano in giro i cittadini e dicano la semplice verità: tante parole per non cambiare nulla”, conclude.