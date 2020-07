Roma, 9 lug. (Adnkronos) – “Accolgo con favore questo importante investimento in Italia da parte di Google e Sundar Pichai. La tecnologia e l’innovazione digitale sono elementi centrali dell’agenda del mio governo per il futuro del nostro Paese. Continuiamo così!”. Lo scrive su Twitter il premier Giuseppe Conte, commentando l’investimento annunciato in Italia dall’ad di Google del valore di 900 milioni di dollari in cinque anni.