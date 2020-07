Google: investe 10 mld dollari in India

Nuova Delhi, 13 lug. (Adnkronos/Dpa) – Dopo Facebook e Amazon, anche Google guarda con interesse all’India. Google, infatti, investirà 10 miliardi di dollari in India nei prossimi 5-7 anni. Ad annunciarlo è il colosso di Mountain View che così intende rafforzare la sua presenza su uno dei più grandi mercati in crescita. Il Ceo di Google, Sundar Pichai ha lanciato il Fondo di digitalizzazione di Google per l’India attraverso il quale effettuerà gli investimenti nel paese. “Lo faremo attraverso un mix di investimenti azionari, partnership e investimenti operativi, infrastrutturali ed ecosistemici. E’ una dimostrazione della nostra fiducia nel futuro dell’India e della sua economia digitale”, spiegato Pichai nel corso di un evento online.

Gli investimenti punteranno a consentire un accesso sempre più semplice alle informazioni, a creare nuovi prodotti e servizi adatti ai bisogni del Paese e ad aiutare le aziende a trasformarsi e trarre beneficio del digitale. In particolare la società controllata dal gruppo Alphabet punta allo sviluppo dell’intelligenza artificiale nei settori della sanità, dell’istruzione e dell’agricoltura.

La popolazione online dell’India dovrebbe raggiungere i 650 milioni entro il 2020 con oltre 450 milioni di smartphone in uso nel Paese. L’India fa gola a molti colossi tra cui Facebook che ad aprile ha annunciato un investimento di 5,7 miliardi di dollari nella piattaforma Reliance Jio con l’obiettivo di favorire lo sviluppo digitale di oltre 60 mln di piccole imprese. A gennaio il fondatore di Amazon, Jeff Bezos aveva annunciato che il gruppo avrebbe investitore un ulteriore miliardo di dollari in India, portando l’investimento totale di Amazon a 6,5 mld di dollari.