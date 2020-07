Governo: Savino (Fi), ‘perchè Di Maio ha nascosto incontro con Draghi?’

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Fonti della Farnesina sostengono che l’incontro fra il ministro degli Esteri e l’ex presidente della Bce Mario Draghi, avvenuto il 24 giugno scorso, rientri fra i ‘consueti incontri istituzionali’ di Di Maio. Allora perché Di Maio l’ha tenuto nascosto, dal momento che sostiene che si sia trattato di un incontro istituzionale?”. Lo afferma in una nota Elvira Savino, deputata di Forza Italia.

“Se è istituzionale vuol dire che è pubblico, eppure sul sito internet della Farnesina non c’è alcun comunicato ufficiale sull’incontro fra Di Maio e Draghi e questo conferma che l’ex capo politico del M5S intendeva occultare la notizia. Se non fosse stato per lo notizia dell’Adnkronos la notizia non sarebbe uscita. Allora perché Di Maio ha taciuto? Forse tutto ciò rientra nella guerra tra bande all’interno del M5S sempre più diviso e sempre più preoccupato per la visibilità e la presenza ingombrante di Conte”, conclude l’esponente azzurra.