Maltempo, il “Venerdì Nero” inizia nel modo peggiore: grandinata devastante a Fabbrico, nel cuore della pianura Padana [FOTO e VIDEO]

Allerta Meteo – E’ il “Venerdì Nero”del maltempo sull’Italia settentrionale: nella notte violenti temporali hanno colpito il cuore della pianura Padana, con tempeste di vento, pioggia e grandine soprattutto in Emilia Romagna. A Fabbrico (Reggio Emilia) si registrano gravi danni provocati dai chicchi di grandine grossi come palline da ping pong: molte auto sono state distrutte, con i vetri dei parabrezza in frantumi. Vasti blackout elettrici hanno fatto saltare l’alimentazione energetica nella notte. Allagamenti, invece, a Poggio Renatico (Ferrara) dove sono caduti 38mm di pioggia e la temperatura è piombata a +16°C.

Il vento, impetuoso, ha raggiunto raffiche di 99km/h a Sandolo, 90km/h a Poggio Renatico e Medelana, 87km/h a Bondeno, 77km/h a Medicina, 76km/h a Ospitalmonacale, 74km/h a San Martino di Ferrara, 72km/h a Lagosanto, 71km/h a Minerbio e Dosso.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: