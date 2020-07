I Monti Flinders in Australia Meridionale visti dallo spazio: le immagini dalla missione Copernicus Sentinel-2

I Monti Flinders si estendono per oltre 400 km attraverso l’entroterra australiano, il cosiddetto Outback – da Port Pirie al lago Callabonna. Il primo insediamento umano dei Monti Flinders furono gli Adnyamathanha, che popolarono la catena per decine di migliaia di anni.

Questa immagine, che fa parte del programma video Earth from Space, è stata acquisita il 31 dicembre 2019 dalla missione Copernicus Sentinel-2 – una missione composta da due satelliti per la copertura e la fornitura dei dati necessari per il programma europeo Copernicus. L’immagine è stata elaborata selezionando le bande spettrali che possono essere utilizzate per classificare le caratteristiche geologiche.