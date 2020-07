Il telescopio spaziale Euclid prende forma: scruterà le galassie e svelerà i segreti della misteriosa materia oscura

Il compito di Euclid è di misurare le forme di oltre un miliardo di galassie, e i precisi spostamenti verso il rosso (redshift) di decine di milioni di galassie in oltre un terzo del cielo. Lo spostamento del rosso o redfshift è un effetto causato dall’espansione dell’Universo. Incrementa la lunghezza d’onda della luce emessa da galassie lontane; più lontana la galassia, maggiore è lo spostamento verso il rosso. Le galassie nel sondaggio di Euclid coprono 10 miliardi di anni di storia cosmica, e permettono agli scienziati di indagare sulla misteriosa materia oscura e sull’energia oscura, che si pensa dominino l’Universo.

Lo strumento VIS gestirà le precise misurazioni delle forme delle galassie acquisendo le migliori immagini possibili di galassie lontane. Per fare ciò, lo strumento utilizza un mosaico di 36 CCDs, ciascuno dei quali contiene 4.000 x 4.000 pixel. Questo fornisce al rilevatore un totale di circa 600 mexapixel.

“La progettazione, sviluppo, realizzazione, collaudo e calibrazione dello strumento VIS nel corso di una dozzina di anni secondo una rigorosa specifica, sono stati una sfida“, commenta Mark Cropper, capo dello strumento VIS e Professore presso UCL Mullard Space Science Laboratory, Regno Unito.

“Siamo immensamente orgogliosi di ciò che il VIS Team ha raggiunto per portare questo progetto al suo apice. Che la prestazione finale ecceda le nostre aspettative è un tributo alla loro competenza, dedizione e professionalità“.

“La squadra di lavoro internazionale di NISP e le industrie di sostegno hanno fatto un incredibile lavoro nel progettare, sviluppare e testare questo intraprendente strumento“, commenta Thierry Maciaszek, responsabile di progetto dello strumento NISP per CNES e Laboratoire D’Astrophysique di Marsiglia, Francia. “Questa, tuttavia, non è la fine della storia per noi poiché molte attività principali devono essere completate su NISP a livello satellitare. Attendiamo con impazienza la prima luce in volo per dimostrare le eccellenti prestazioni globali“. “Il rilevatore NISP sarà dotato del più grande campo di veduta dallo spazio per uno strumento a infrarosso“.

L’altro strumento, NISP, è dedicato alle misurazioni spettroscopiche delle galassie, che comprende la suddivisione della luce in lunghezze d’onda individuali. Ciò permette di sottrarre i ‘redshift’. Questa proprietà permette ai cosmologi di stimare la distanza dalla galassia in questione, e consentirà ai dati di Euclid di essere trasformati nel più grande, più accurato, sondaggio 3D dell’Universo mai condotto.

“Questi sono dei CCD molto speciali, sono stati sviluppati in molti anni espressamente per Euclid“, commenta Alex Short, ingegnere del carico VIS dell’ESA.

Un fattore chiave per ottenere l’eccezionale precisione ottica di Euclid è stata una decisione, presa agli inizi della storia del progetto, di costruire l’intero modulo di carico utile in carburo di silicio. L’utilizzo di questo materiale in ESA è stato pionieristico nella costruzione del telescopio per la missione spaziale Herschel. Per la missione Gaia dell’ESA, la struttura di supporto per i sottosistemi del veicolo spaziale era montata su una intelaiatura di carburo di silicio. Su Euclid, il materiale è stato utilizzato per gli strumenti come pure per il telescopio.

Laddove il metallo si espande e si contrae con il cambio di temperatura, degradando di conseguenza l’abilità ottica del sistema a focalizzare la luce, il carburo di silicio è estremamente stabile a tali variazioni di temperatura. Ma utilizzare il composto presenta le sue sfide. Il carburo di silicio è una ceramica e pertanto è molto più fragile del metallo.

“Essere in grado di costruire gli strumenti da questo materiale e assicurarci che non si danneggiassero durante il lancio è stata una grossa sfida“, aggiunge Tobias Boenke.

Così come VIS, anche NISP utilizza rilevatori all’avanguardia appositamente progettati per registrare la debole luce proveniente da stelle e galassie lontane. Al contrario di VIS, NISP può anche lavorare in modalità spettrografica. I rilevatori, che funzionano a –180°C per fornire pochissimo rumore e alta sensibilità, registrano questi ‘spettri’ e li convertono in piccolissimi segnali elettronici. Questi segnali possono quindi essere amplificati e misurati con precisione per fornire lo spostamento verso il rosso fotometrico e spettroscopico.

Gli strumenti riceveranno luce dal telescopio di Euclid, che è gia stato assemblato presso Airbus a Tolosa. Come per gli strumenti, anche questo è ricavato da carburo di silicio ed è una costruzione allo stato dell’arte sotto tutti i punti di vista.

“Stiamo spingendo tutti i livelli di produzione al limite“, commenta Luis Miguel Gaspar Venancio, Ingegnere delle Prestazioni di Missione e dei Sistemi Ottici all’ESA.

Un componente speciale dietro il telescopio, chiamato dicroico, separa la luce raccolta e devia le lunghezze d’onda visibili a VIS, e le lunghezze d’onda all’infrarosso a NISP.

Quando le informazioni da VIS e da NISP vengono combinate, gli scienziati saranno in grado di dedurre il modo in cui la distribuzione su larga scala delle strutture galattiche dell’Universo si è sviluppata nel corso della storia cosmica. Questo li aiuterà a determinare la velocità alla quale tali strutture crescono, fornendo forti legami sulla natura e sulla quantità di materia oscura e di energia oscura nell’Universo.

Gli strumenti sono stati preparati per la consegna ad Airbus poco prima che la pandemia di COVID-19 imponesse restrizioni e misure di contenimento in molti Stati Membri dell’ESA. Fortunatamente, VIS era già presso Airbus, e NISP ha dovuto attendere poche settimane per la spedizione da Marsiglia a Tolosa, ma non era in un percorso critico.

“Sono molto grato a tutti i partecipanti al progetto: istituti, industria e colleghi all’ESA per la loro dedizione e il loro impegno durante questi momenti difficili“, commenta Giuseppe Racca, responsabile di progetto dell’ESA per Euclid. “Siamo stati colpiti dalla pandemia in un momento particolarmente critico in cui sia VIS che NISP dovevano essere trasferiti all’industria. Nonostante le restrizioni sul lavoro e sui viaggi, uno sforzo concertato di tutte le parti ha permesso di ridurre al minimo i ritardi incrementando le attività di integrazione distribuita e sequenziale delle unità strumentali e il monitoraggio remoto“.

Ora che gli strumenti sono stati consegnati a Airbus, saranno integrati prima con il telescopio, e successivamente con il resto del modulo del carico utile. È stato un lungo viaggio arrivare fin qui. La missione Euclid è stata selezionata per l’implementazione nel 2011, avendo già superato quasi cinque anni di studi. Benché ci siano ancora molto lavoro e molti test da fare, la consegna degli strumenti e del telescopio significa che il veicolo spaziale sta veramente cominciando a prendere forma.

“Alla fine, abbiamo qualcosa davanti ai nostri occhi“, commenta Luis Miguel. “Non è più soltanto carta. È un fantastico pezzo di hardware; bellissimo in un certo modo“.

L’integrazione del modulo del carico utile durerà diversi mesi poiché è un lavoro meticoloso mettere tutto insieme, precisamente allineato e elettronicamente funzionante. Le unità di controllo dello strumento sono state già integrate meccanicamente ed elettricamente al modulo del carico utile. Questi test hanno appurato che gli strumenti possono essere correttamente alimentati dal veicolo spaziale, che possono comunicare con i computer di bordo, e che possono trasmettere dati scientifici che saranno poi scaricati a terra grazie alle antenne della sonda.

Non appena il telescopio sarà integrato con il resto del modulo del carico utile, verrà spedito al Centro Spaziale di Liegi, Belgio, per un test ‘end-to-end’ in una camera a vuoto termico che può simulare le condizioni dello spazio al meglio di quanto possibile sulla Terra. Questo test è previsto per febbraio e marzo 2021.