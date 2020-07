Immobili: Studio Sogeea, -60% case all’asta nel I° semestre (3)

(Adnkronos) – A livello di Province, invece, spiccano le 852 case all’asta a Vicenza. Seguono Roma (583), Ancona (397), Imperia (278) e Alessandria (234). Sul versante turistico ricettivo le strutture all’asta sono 120. Imperia è la città con più alberghi in vendita (11).

Il Centro Studi Sogeea evidenzia infine che è bene ricordare come “molti istituti bancari hanno potenziato gli strumenti finanziari ad hoc” per procedere all’acquisto e dunque “chi in questo momento è in grado di comperare, può realizzare dei veri e propri affari con la possibilità di farsi seguire da un tecnico o da un professionista del settore”.