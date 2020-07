Imprese: da Unicredit prestito 15 mln a Westport Fuel Systems con garanzia Sace

Milano, 24 lug. (Adnkronos) – Unicredit ha concesso un finanziamento di 15 milioni di euro a favore della multinazionale canadese Westport Fuel Systems. Il finanziamento ha lo scopo di supportare, in termini di liquidità e di sicurezza, le attività di Mtm, azienda di Cherasco, in provincia di Cuneo, che opera nel settore della meccanica. Le attività italiane di Westport Fuel Systems a Brescia, Cherasco e Albinea, in provincia di Reggio Emilia, impiegano oltre 800 lavoratori e rappresentano il 70% della produzione dell’azienda in Europa. Il finanziamento, assistito da garanzia di Sace, ha una durata di sei anni. “Il costante impegno di Unicredit per la sicurezza e la liquidità delle attività italiane durante la pandemia di Covid-19 rafforza ulteriormente la nostra partnership solida e di lunga data”, ha spiegato Frank Spiniello, vicepresidente delle operazioni finanziarie di Westport Fuel Systems. “Questo prestito fornisce una migliore liquidità e il supporto necessario per la flessibilità finanziaria e operativa delle nostre operazioni italiane, nel momento in cui torniamo a servire i nostri clienti nei mercati di tutto il mondo”.

Andrea Casini, co-ceo Commercial Banking Italy di Unicredit, ha sottolineato che “il supporto di Unicredit alle attività italiane di Westport Fuel Systems risponde alla logica di sostegno alle imprese del territorio e di accompagnamento di una realtà imprenditoriale da sempre a vocazione internazionale, che anche attraverso scelte strategiche oculate ha assicurato la sicurezza e la liquidità delle sue attività italiane, fatto ancor più importante in un periodo come quello attuale”.

E Simonetta Acri, chief Mid-Market Officer di Sace, ha detto che “siamo lieti di avere supportato quest’operazione a sostegno di una realtà come MTM, parte di un gruppo che unisce a una forte proiezione internazionale un solido radicamento nel territorio italiano, ed espressione d’eccellenza di una filiera, quella del trasporto sostenibile, che giocherà un ruolo trainante per l’innovazione green”.