Incendi boschivi: oltre 11mila interventi dei vigili del fuoco nell’ultimo mese

Dalla metà di giugno al 15 luglio sono stati 11.353 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione: ad oggi sono 4.654 in meno rispetto all’anno scorso.

La flotta aerea del Corpo nazionale (15 Canadair e 10 elicotteri) è stata impiegata in 187 missioni, con 346 ore di volo e 1.568 lanci di estinguente.

La gran parte dei roghi è stata registrata in Sicilia (3.553 interventi). Le altre regioni più colpite sono state la Puglia con 2.847 interventi, il Lazio con 1.243, la Campania con 974 e la Calabria con 773.