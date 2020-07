Incendi boschivi: in 20 giorni già 6mila interventi dei vigili del fuoco

Dall’inizio della campagna 2020, il 15 giugno, sono già circa 6mila gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco per contrastare gli incendi boschivi.

Secondo i primi dati forniti dai pompieri, le regioni fino ad ora più colpite dagli incendi boschivi sono Sicilia (1.976), Puglia (1.335) e Lazio (624).

Attualmente, oltre alle squadre che operano “a terra”, è operativa una flotta aerea composta da 6 elicotteri e 15 canadair che hanno effettuato già 75 interventi aerei.

Al 1° luglio, sono 312 le unità di personale in più rispetto a quello ordinario al lavoro presso sale operative e presidi per il potenziamento dei dispositivi dei vigili del fuoco impegnati nelle attività anti incendi boschivi.