Un incendio in una chiesa delle Filippine ha ridotto tutto in cenere, tranne una scultura in legno di Cristo. L’immagine sta facendo il giro del web, anche alla luce di quanto successo ieri nella Cattedrale di Nantes, divorata da un grosso incendio. Nella foto si vede il resto della chiesa ridotto in fumo intorno alla scultura, rimasta invece intatta. Per molti credenti, questa immagine simboleggia la forza della fede che non si fa distruggere.