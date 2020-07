Divampano gli incendi nelle foreste della Siberia: il fumo ha raggiunto le città

Numerosi incendi stanno divampando da giorni nelle foreste della Siberia, tanto che il fumo ha raggiunto alcune città.

Oltre 100 vigili del fuoco e volontari stanno cercando di domare un rogo nei pressi della città di Yugorsk nel distretto autonomo di Khanty-Mansi.

“E’ stata scavata una linea di fuoco, quindi l’incendio non è una minaccia, ma quando il vento gira, il fumo entra in città‘”, ha precisato il capo del dipartimento delle emergenze di Yugorsk, Alexei Maksimenyuk.

Quasi 200 incendi stanno imperversando nelle foreste della Siberia.

I roghi, che ormai si ripetono ciclicamente di anno in anno, divampano su oltre 43mila ettari nella regione della Yakuzia.

Altri 380mila ettari bruciano nelle zone isolate delle immense foreste della Siberia, ma non sono oggetti di intervento in base alla politica di governo.