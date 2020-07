Incendi Sardegna: 22 roghi, operativi Canadair e Superpuma 

Giornata di superlavoro per gli uomini e i mezzi della macchina antincendio regionale della Sardegna a causa del forte vento di maestrale. Oggi nell’Isola sono divampati 22 roghi sette dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei, compreso un Canadair di stanza a Olbia intervenuto a Nuoro e a Bono (Sassari).

Nelle campagne del capoluogo barbaricino le fiamme hanno divorato circa 2 ettari di rimboschimenti non lontano dalla zona industriale. A Bono ci sono voluti tre elicotteri, il Supepuma e un Canadair per avere la meglio sul rogo che ha percorso diversi ettari in località “Madonna del rifugio”.

Due ettari in fumo anche alle porte di Sassari e a Chiaramonti. Fiamme anche nel nuorese a Gavoi, dove in località “Pedrufronte” è stato lambito un fienile, e a Osilo, nel Sassarese, dove stanno ancora intervenendo due elicotteri. Operazioni ancora in corso anche a Ozieri dove il rogo è praticamente spento ed è già iniziata l’opera di bonifica.