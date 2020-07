Incendi Sardegna: fiamme nella strada verso Uta

Incendio stasera, dopo le 19,30, sulla strada provinciale 1, in provincia di Cagliari, in direzione Uta. A prendere fuoco è stata una macchina in sosta sul bordo strada per un incendio autovettura in sosta a bordo strada. La vettura è stata completamente distrutta dalle fiamme che si sono propagate innescando un rogo nella vegetazione di circa 1000 metri quadri, coinvolgendo sterpaglie uliveti e un vigneto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Iglesias che hanno provveduto a spegnere e alla bonifica e messa in sicurezza dell’area coinvolta e della strada. Nello spegnimento che ha coinvolto la vegetazione hanno partecipato anche squadre dei Volontari antincendio della Protezione civile e una squadra della Compagnia Barracellare. Nessuna persona è rimasta coinvolta. I Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo e rintracciare il proprietario della macchina.