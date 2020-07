Incendi tra Abruzzo e Molise: macchia mediterranea in fumo a Campomarino

Oltre 10 ettari in fumo tra macchia mediterranea, campi coltivati e vegetazione spontanea, cinque squadre di Vigili del Fuoco di Termoli e Santa Croce di Magliano (Campobasso) al lavoro da sei ore con 7 automezzi al seguito e un elicottero arrivato da Pescara.

Sono i numeri del vasto incendio divampato nella tarda mattinata di oggi in Contrada Buccaro a Campomarino. Il rogo, a causa del gran caldo, si è propagato rapidamente nei dintorni per poi spostarsi verso Portocannone (Campobasso) divorando un’area vicino all’abitato, dietro alla zona industriale.

Alcune famiglie sono uscite dalle case, ma fortunatamente non sono stati registrati danni. Numerosi i lanci effettuati dal velivolo “Drago 54” del corpo dei pompieri di Pescara per fermare il fronte del fuoco, aperto in piu’ parti, anche vicino al fiume Biferno e alle strade. Grande lavoro per le squadre di terra del distaccamento termolese e di Santa Croce. Le operazioni di spegnimento si sono concluse in serata.