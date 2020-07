Francia, grave incendio in corso nella storica Cattedrale di Nantes, fiamme fuori controllo [FOTO LIVE]

E’ in corso un incendio nella cattedrale di San Pietro e Paolo a Nantes in Francia. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco locali. “Il fuoco non è sotto controllo, viene contrastaro. E’ un incendio grave”, ha precisato il centro di coordionamento all’Afp aggiungendo che l’allarme è stato dato alle 7:44 quando 60 pompieri sono stati inviati sul luogo del rogo.

Le immagini pubblicate sui social e riprese dal sito del giornale francese mostrano come dal rosone della cattedrale gotica si vedano divampare le fiamme all’interno della chiesa da cui esce un denso fumo nero. Al momento non è ancora nota la causa dell’incendio di oggi, si legge sul sito del giornale locale Ouest France.

Non è la prima volta che la cattedrale nel cuore di Nantes viene colpita da un incendio. Il 28 gennaio 1972, il tetto della cattedrale gotica di San Pietro e San Paolo, costruita tra il XV e il XIX secolo, fu devastato dalle fiamme, scoppiate a seguito di lavori. Per riaprirla al culto furono necessari oltre 13 anni, fino al maggio 1985. Nel 2015, sempre a Nantes, un altro edificio cattolico è stato colpito da un gravissimo incendio che distrusse i tre quarti del tetto della basilica di Saint Donatien et Sain Rogatien, del XIX secolo.