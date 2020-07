Devastante incendio in un hotel a Montalto Marina: edificio completamente avvolto dalle fiamme, ospiti in fuga [FOTO e VIDEO]

Un devastante incendio sta consumando l’Hotel Margherita a Montalto Marina (Viterbo): la struttura è quasi completamente avvolta dalle fiamme. Sembra che le fiamme si siano originate al terzo piano della struttura, per poi propagarsi velocemente al resto dell’edificio, che sarebbe in legno (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). All’inizio si vedeva solo un po’ di fumo, poi le fiamme sono diventate altissime.

Gli ospiti dell’hotel si sono precipitati fuori appena scattato l’allarme. Un campeggio adiacente all’albergo è stato parzialmente evacuato per precauzione. Al momento non si hanno notizie di danni a persone. Le fiamme hanno avvolto anche cinque auto parcheggiate nei pressi dell’albergo, mentre si teme per la pineta vicina alla struttura. Al lavoro, ci sono diversi vigili del fuoco arrivati da tutta la provincia, carabinieri e protezione civile.

Secondo alcuni testimoni le fiamme sarebbero partite da uno dei balconi della facciata ai piani alti nel tardo pomeriggio.