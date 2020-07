Vasto incendio sulla Murgia di Santeramo in Colle: ettari in cenere, fiamme alimentate dal vento [FOTO e VIDEO]

È in atto da alcune ore un vasto incendio sulla Murgia di Santeramo in Colle.

In località Guardiola, lungo la strada provinciale per Altamura, le fiamme hanno divorato ettari di Murgia e, complice il forte vento, si propagano anche verso una vasta pineta che si allunga sino a via Alessandriello, al limite di una zona di grande interesse naturalistico, Le Quite.

Sul posto squadre di pronto intervento e mezzi aerei.