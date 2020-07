Incendio nel Grossetano, rogo in località La Parrina a Orbetello: elicotteri in azione

Un incendio boschivo è divampato attorno alle 15 in località La Parrina, nel comune di Orbetello (Grosseto), davanti alla laguna. Lo comunica la Regione Toscana. Sul posto, dove sta tirando il vento che non facilita le operazioni di spegnimento, stanno intervenendo due elicotteri del servizio regionale, squadre di operai forestali e del volontariato e squadre dei vigili del fuoco.La sala operativa antincendi boschivi regionale ricorda che dal 1° luglio è vietato su tutto il territorio regionale l’abbruciamento di residui vegetali e qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno di aree attrezzate.