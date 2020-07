Incendio di sterpaglie nel pomeriggio in un terreno in zona La Storta, alla periferia di Roma. Ad andare a fuoco un’area di tre ettari piena di sterpaglie a ridosso di via Federico Filippini. Una nube di fumo si è sollevata sulla zona. Non risultano feriti né danni alle abitazioni della zona. Sul posto i carabinieri della stazione Casalotti e i vigili del fuoco.