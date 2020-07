Incendio ad Ostia: otto macchine distrutte all’Infernetto [FOTOGALLERY]

Un vasto incendio si è verificato oggi ad Ostia. Otto macchine sono andate completamente distrutte tra le fiamme e una è stata danneggiata. Il rogo è divampato nel primo pomeriggio di oggi in via Giulio Bertani in zona Infernetto a Roma. I Vigili del fuoco sono sul posto per domare l’incendo, mentre i carabinieri della stazione di Casal Palocco e della radiomobile di Ostia hanno iniziato ad indagare sulle cause del rogo.