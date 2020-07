Enorme incendio a Roma, fiamme da Tor di Valle alla Magliana: paura nella Capitale [FOTO]

Un incendio sta divampando a Tor di Valle (Roma). Il rogo, ripartito oggi pomeriggio in più punti, è molto esteso e sta generando preoccupazione tra la popolazione. Il rogo si estenderebbe fino alla Magliana. Nella gallery scorrevole in alto, le immagini dell’incendio e dell’intervento della Protezione Civile.

Inoltre, un altro incendio divampa in un’area boschiva nel comune di Nettuno, vicino Roma, a ridosso di via Concerviano e via della Chiusa. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco con l’ausilio di un elicottero Drago. Al momento non risultano persone coinvolte.